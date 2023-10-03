Рожков: ПКР работает над переходом в Азиатский паралимпийский комитет

"Нейтральный статус - для нас это тоже, честно говоря, победа. Будем оспаривать или не будем - это другой вопрос, но важно, что нас допустили, - сказал Рожков. - Сейчас выступление на Паралимпийских играх - это отдельная тема. У нас сегодня идет серьезная работа по переводу в Азиатский паралимпийский комитет. Мне прислали аккредитацию и приглашение, они готовы нас видеть у себя, мы в это направление с удовольствием движемся".