Замминистра спорта Байсултанов: «Меры защиты наших спортсменов сегодня не работают»

«На фоне санкционного давления нам нужно создавать новые нормативные направления и меры защиты наших спортсменов, потому что нынешние оставляют желать лучшего.



Как бы ни пыжились, меры защиты наших спортсменов сегодня не работают, потому что мы идем по накатанной дороге, которая выстроена нашими зарубежными партнерами. Давайте выстраивать собственные пути.



У регулятора должно быть право принятия решений. На сегодняшний день спортсмены бегут, потому что нет условий, как и что они должны сделать.



Мы еще даже не приняли решение – принимать участие в Олимпиаде или нет. Вроде там можем проползти, выступить...



Нейтральный атлет – это непонятно кто поехал и выступил непонятно за кого. Но юридического статуса этого понятия нет», – сказа Одес Байсултанов на форуме спорта и организаторов азартных игр в Москве.