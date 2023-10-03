В Госдуме оценили извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

– Вот он, хваленый свободный спортивный мир, где якобы каждый может говорить все, что хочет и голосовать, как хочет. Ни черта не работает эта система! Вот, пожалуйста! Швед, член исполкома проголосовал за допуск, потом поднялся скандал, его начала гнобить и хейтить шведская федерация и общественность. В результате он начинает извиняться.



С какой стати его вообще трогают? Он высказал свою позицию, но под давлением начал извиняться. Потому что его начинают запугивать. Никакого свободного мира у них нет. Политика включается, и начинают долбить своих же чиновников, – приводит слова Свищева "СЭ".