Дина Аверина заявила, что поехала бы на Олимпиаду только с флагом и гимном

"Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны. Ирина Александровна Винер с нами все это обсуждала, конечно, у нас одинаковые мысли", - сказала Аверина, на Олимпиаде в Токио завоевавшая серебряную медаль.