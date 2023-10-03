Дина Аверина высказалась о завершении карьеры

"До сих пор лечимся, я со своим врачом на связи, почти каждый месяц обследуюсь, потому что, к сожалению, все серьезно со спиной, - сказала Аверина. - Решаем вместе с Ириной Александровной [Винер] - как, чего дальше, когда можно тренироваться, восстанавливаться, чтобы что-то делать. Сроки даже не знаю. Сейчас между спортом и здоровьем мы выбираем здоровье".



"Завершение карьеры? Когда нас спрашивают об этом, я говорю: не переживайте, вы узнаете это первыми. Либо мы опубликуем заявление, либо кому-то скажем. То, что пишут, - это все вранье. Сейчас этот вопрос для нас неактуален", - добавила гимнастка.