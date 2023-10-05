Поздняков: санкции в отношении российского спорта бумерангом бьют по репутации МОК

"Санкции в отношении нашего спорта безосновательные и незаконные, при этом уже не первый год бьют бумерангом по целостности и репутации МОК, его истинной миссии, самодостаточности и политической независимости. Нынешние рекомендации вредоносные, а единственный вариант - вернуть статус-кво, который существовал до того, как они были впопыхах введены в феврале 2022 года", - добавил он.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце марта нынешнего года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.