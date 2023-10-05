Сборная России по регби-7 проведёт матчи против «Витязя»

— Мне бы хотелось, чтобы мы играли чаще как внутри страны, так и за ее пределами. Мы хотим построить молодую команду, поэтому в матчах против «Витязя» будем в том числе наигрывать молодых регбистов. Это поможет нам выстроить крепкую команду, которая после нашего возвращения на международную арену сможет показывать конкурентную игру, — отметил главный тренер сборной России по регби-7 Вуйо Зангка.