Поздняков потенциально не видит ни одного россиянина на Олимпиаде в Париже

"Я потенциально пока не вижу ни одного российского олимпийца на Играх. Потому что Олимпийский комитет России не получил приглашения. Говорить об отдельных "нейтрализованных" спортсменах я бы пока воздержался", - сказал Поздняков.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.