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Поздняков потенциально не видит ни одного россиянина на Олимпиаде в Париже

Говорить о количестве российских участников Олимпиады 2024 года в Париже преждевременно, поскольку Олимпийский комитет России (ОКР) не получил приглашения на Игры. Об этом журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

Поздняков потенциально не видит ни одного россиянина на Олимпиаде в Париже
© РИА Новости

"Я потенциально пока не вижу ни одного российского олимпийца на Играх. Потому что Олимпийский комитет России не получил приглашения. Говорить об отдельных "нейтрализованных" спортсменах я бы пока воздержался", - сказал Поздняков.

Ранее Поздняков в интервью ТАСС рассказал, что употребляет термин "нейтрализованные" по отношению к российским спортсменам в связи с политикой Международного олимпийского комитета (МОК).

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта. На данный момент МОК не принял окончательного решения по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.