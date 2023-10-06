Пляжное лето в середине октября от ПФК Локомотив

Московский международный Кубок по пляжному футболу 2023 пройдет в столице на территории спортивного комплекса «ЦСКА Арена» с 11 по 15 октября. ПФК «Локомотив» уже второй раз выступает организатором спортивной части турнира. В Москву привезут восемь сильнейших команд "пляжки" - за титул поборются спортсмены из России, Беларуси, Ирана, Сенегала и Казахстана. Турнир организован Департаментом спорта города Москвы при поддержке Российских железных дорог (РЖД) и приурочен к празднованию столетия Московского спорта.

© ГК "Стилобат"

Первый Московский международный Кубок по пляжному футболу состоялся в прошлом году и стал правопреемником клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Мундиалито», который проводился в столице с 2019 по 2021 год.

В этом году на "ЦСКА Арене" за титул престижных соревнований поспорят восемь команд из пяти стран. Московские клубы – «Спартак», «Локомотив» и «ЦСКА» представят Россию. Из Беларуси приедут «Центр Олимпийского резерва», за который выступают почти все лидеры сборной страны, а также впервые - клуб «Брест».

Серьезную конкуренцию российским спортсменам составят зарубежные участники. Так, в Московском международном Кубке по пляжному футболу 2023 примет участие обладатель Кубка Азии 2022 года - иранский клуб «Голсапуш». Не обойдется на турнире в Москве и без сильнейших мастеров из Казахстана - команды «Малайсары». Важно отметить, что Россию впервые посетит команда "Йофф" из Сенегала, сборная по пляжному футболу этой страны - обладатель Кубка Африки-2021. Кроме того, министр спорта России Олег Матыцин на недавнем гуманитарном и экономическом форуме «Россия – Африка» предложил расширить сотрудничество с африканскими странами в сфере спорта высших достижений и ПФК «Локомотив» как спортивный организатор турнира с удовольствием поддержал эту инициативу.

«Благодаря поддержке Департамента спорта города Москвы в столице второй год подряд пройдёт Московский международный кубок по пляжному футболу. В этот раз с нами Иран, Сенегал, а также братская Беларусь и Казахстан. Это не случайно. Сегодня спорт - один из главных мостов дружбы и партнёрства между нашими государствами. Уверен, что это яркое событие окажет благотворное влияние на укрепление сотрудничества между странами — членами ШОС и BRICS», - отметил вице-президент пляжного футбольного клуба «Локомотив» Лев Мазараки.

Программа Московского международного кубка рассчитана на четыре игровых дня. С 12 по 14 октября будут сыграны матчи группового этапа, а 15 октября пройдут встречи стадии плей-офф.

ГК "Стилобат"

Важной частью Московского международного Кубка по пляжному футболу 2022 по инициативе ПФК «Локомотив» стал детский турнир, в котором приняли участие спортсмены 2008 года рождения из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставропольского края, Ярославской области и Республики Беларусь. В этом году Кубок вновь даст возможность продемонстрировать свой потенциал ребятам, которые в самом ближайшем будущем будут бороться за место в сборной России. 2-ой Международный московский кубок, разыграют среди детей 2011-2012 г.р. из 10 российских команд: столичные «Локомотив», «Академия Спартак» и «Строгино», «Пенальти» из Серпухова, «ЭЛМОНТ» из Королева, «Звезда» (Рыбинск), «Центр Градиленко» из Саратова, краснодарские "Тайгер" и «Краснодар-ЮМР», а также клуба из Беларуси «Торпеда-Кировск».

Что немаловажно, юные футболисты сыграют на той же площадке, что и профессиональные команды. Это придаст начинающим "пляжникам" мотивации, а футболу в их исполнении - зрелищности.

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