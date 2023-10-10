Чемпионат России по велоспорту на треке‑2024 пройдет в Санкт‑Петербурге в даты ОИ

Чемпионат России по велоспорту на треке в олимпийских видах программы состоится в 2024 году в Санкт Петербурге, сообщили «Матч ТВ» в Федерации велосипедного спорта России.
Соревнования намечены на 5–11 августа. Это пересекается по срокам с Олимпийскими играми, на которые трековики не смогут квалифицироваться даже в случае допуска, так как система отбора рейтинговая.
— Чемпионат России именно в олимпийских видах программы намечен на август, в сроки Игр в Париже, — сообщили в федерации.
Также определены даты проведения традиционной серии весенних Гран при. Гран при Тулы запланирован на 25–29 мая, Гран при Москвы на 30 мая — 2 июня, Гран при Санкт Петербурга на 3–8 июня.