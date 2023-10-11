Бразильская гимнастка отметила победу на ЧМ танцем в белье

Бразильская гимнастка Ребека Андраде опубликовала в своих соцсетях зажигательный танец.

Спортсменка танцует в белье с серебряными и золотой медалью, которые она завоевала на чемпионате мира 2023 года. Мировой чемпионат прошел в бельгийском Антверпене.

Андраде начала взрослую карьеру в 2015 году. На этапе Кубка мира в Любляне она завоевала бронзовую медаль на брусьях, уступив канадке Изабелле Онышко и Йонне Адлертег из Швеции. В этом же году она завоевала золото на этапе Мирового вызова в Сан-Паулу в опорном прыжке.

Свои олимпийские награды Андраде завоевала в 2021 году на Играх в Токио. В многоборье представительница Бразилии завоевала серебро, а в опорном прыжке стала олимпийской чемпионкой. Андраде — первая представительница Бразилии, которой удалось завоевать олимпийскую медаль в спортивной гимнастике, также она стала первой олимпийской чемпионкой в этом виде спорта в истории Бразилии.