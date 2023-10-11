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«Осознает свою глупость»: федерация настольного тенниса о спортсмене, перепутавшем газировку с алкоголем

Отстранение на полгода теннисиста, выпившего алкоголь на соревнованиях в Сочи, — «серьезное» наказание. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Федерации настольного тенниса России. Там выразили надежду, что этого срока хватит спортсмену, «чтобы осознать свою глупость».

«Осознает свою глупость»: федерация настольного тенниса о спортсмене, перепутавшем газировку с алкоголем
© Газета.Ru

«Какую вы реакцию хотите услышать? Мы не комментируем. Случай такой был неприятный, но комментарии не даем. Его дисквалифицировали, по-моему, на полгода. Все стандартно, в соответствии с нашими документами. Да, конечно [сможет вернуться к соревнованиям]. Естественно, не пожизненно. Надеюсь, ему будет достаточно, чтобы осознать свою глупость. Это считается серьезным наказанием», — сказали в пресс-службе.

В среду Telegram-канал Baza сообщил, что теннисист Василий Филатов из владимирской команды выпил бутылку алкоголя во время соревнований Кубка России в Сочи. Как рассказал сам спортсмен в объяснительной записке спортивно-дисциплинарной комиссии ФНТР, перед турниром он захотел пить и купил в магазине банку с газированным напитком, думая, что это лимонад.

«Раньше именно такой напиток я не пробовал, в холодильнике он стоял вместе с другими газированными напитками. Прошу строго не наказывать за мою невнимательность. С последнего матча я был дисквалифицирован и команда тоже, так как без третьего игрока команда не допускается до игры. Свою команду я подвел, мне очень стыдно, перед ребятами я извинился. Также хочу еще раз извинится перед судейской коллегией. Обещаю впредь быть более внимательным и не совершать подобных ошибок», — написал он.

В своей объяснительной записке теннисист просил не наказывать его строго и ограничиться предупреждением.

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