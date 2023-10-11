«Осознает свою глупость»: федерация настольного тенниса о спортсмене, перепутавшем газировку с алкоголем

«Раньше именно такой напиток я не пробовал, в холодильнике он стоял вместе с другими газированными напитками. Прошу строго не наказывать за мою невнимательность. С последнего матча я был дисквалифицирован и команда тоже, так как без третьего игрока команда не допускается до игры. Свою команду я подвел, мне очень стыдно, перед ребятами я извинился. Также хочу еще раз извинится перед судейской коллегией. Обещаю впредь быть более внимательным и не совершать подобных ошибок», — написал он.