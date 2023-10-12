В ГД назвали условие возвращения Олимпийского комитета РФ в МОК
Олимпийский комитет России сможет вернуться в МОК только после завершения СВО на Украине и мирном соглашении. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Она считает, что в настоящее время для Олимпийского комитета РФ ситуация остается неизменной.
«На вопрос, когда мы вернемся в олимпийское движение, всегда ответ был один — когда закончится СВО и мы подпишем с Украиной мирное соглашение и определим границы. При другом варианте они нас не допустят», — отметила Журова.
При этом она допустила, что российские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах в нейтральном статусе, но решение принимать по этому поводу самим атлетам.
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