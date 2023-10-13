Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпиаде в Париже

Российские гандболистки лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации гандбола (IHF).

© ТАСС

"Согласно рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему не могут участвовать в командных видах спорта. Поскольку Олимпийские игры проводятся под эгидой МОК, предположение о пропуске российской командой Игр является верным", - говорится в заявлении IHF.

Российская команда не получила wild card (специальное приглашение) для участия в чемпионате мира, на котором была единственная возможность квалифицироваться на Игры. Чемпионат мира пройдет в декабре в Дании, Швеции и Норвегии.

Женская сборная России в 2016 году победила на Олимпиаде, в 2021 году стала второй на Играх в Токио.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские атлеты не должны быть представлены в командных видах спорта.