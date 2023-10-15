Почти все международные федерации по летним индивидуальным видам спорта выразили готовность вернуть россиян и белорусов на свои соревнований в нейтральном статусе. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи заявил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

"Почти все международные федерации по летним видам спорта, за исключением командных видов спорта, подтвердили свою приверженность возвращению спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. Причем они не просто выразили приверженность, но и перешли к практическому воплощению процесса их возвращения. Некоторые готовятся сделать это до конца года, другие - в первые месяцы следующего года", - сказал Макконнелл

Он отметил, что российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе допустили уже семь международных федераций по олимпийским видам спорта, пять из которых провели чемпионаты мира с их участием.

Также Макконнелл сообщил, что ни одна из национальных федераций и ни один спортсмен не отказались от участия в соревнованиях с россиянами или белорусами.

"Мы видим глобальную поддержку возвращению индивидуальных нейтральных спортсменов, что было отмечено во время Международного олимпийского форума спортсменов в Лозанне", - сказал Макконнелл.

Всего в программу летней Олимпиады сейчас входит 48 дисциплин, которые проводят 32 международные федерации. Решение об участии россиян и белорусов в Играх 2024 года в Париже пока не принято.