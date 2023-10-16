Египетский пловец заявил об угрозах из-за поддержки Палестины

«Честно говоря, не знаю, удастся ли мне отпраздновать [победу]. Эти дни стали для меня очень тяжелыми в моральном плане, мне угрожали смертью. Всю неделю я сталкивался с нападками из-за того, что поддерживаю Палестину.



Моя семья ложится спать, не зная, вломится ли кто-то в наш дом. Каждый раз, когда я не отвечаю на звонки, семье приходится гадать: «Он занят, или кто-то грозится убить его?»



Не знаю, в состоянии ли я сейчас праздновать. Моих братьев и сестер убивают в Палестине, а меня запугивают смертью лишь за мои убеждения», – цитирует Элараби Swim Swam.