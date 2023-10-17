Российскую гимнастку обвинили в отсутствии «большого ума»

«Я скептически отношусь к ее комментарию. Не думаю, что Ангелина имеет право судить о состоянии гимнастики в России и говорить о том, кто может претендовать на призовые места. У нас достаточно конкуренции, неслучайно на Кубке России Ангелина была лишь третьей. Такие комментарии не от большого ума. Мы олимпийские чемпионы в командных соревнованиях. Это особая победа и это о многом говорит», — сказала Родионенко.