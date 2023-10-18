В федерации рассказали о расследовании ДТП, в котором погибли велогонщицы

Расследование по факту гибели велосипедисток во время тренировки на трассе "Скандинавия" продолжается. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.

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"Федерация предоставила всю необходимую информацию, которую с нас запрашивал Следственный комитет. Следственные действия еще продолжаются, расследование еще идет, - сказал Екимов. - Деталей, что там пытаются выяснить, я не знаю. Спортинтернат не был в прямом подчинении у федерации, он подчинялся общим правилам, которые присущи велоспорту. Просто выясняли некоторые подробности".

7 сентября фура наехала на группу велосипедистов в возрасте 14-15 лет и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. В результате погибли две девочки, обучавшихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва, 10 человек пострадали. Ранее Екимов сообщал ТАСС, что тренер группы не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок. В пресс-службе Минспорта РФ рассказали, что тренировка не была включена в единый календарный план соревнований.