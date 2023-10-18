В федерации рассказали о расследовании ДТП, в котором погибли велогонщицы

В федерации рассказали о ходе расследования ДТП, в котором погибли юные велогонщицы
Расследование по факту гибели велосипедисток во время тренировки на трассе "Скандинавия" продолжается. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов.
"Федерация предоставила всю необходимую информацию, которую с нас запрашивал Следственный комитет. Следственные действия еще продолжаются, расследование еще идет, - сказал Екимов. - Деталей, что там пытаются выяснить, я не знаю. Спортинтернат не был в прямом подчинении у федерации, он подчинялся общим правилам, которые присущи велоспорту. Просто выясняли некоторые подробности".
7 сентября фура наехала на группу велосипедистов в возрасте 14-15 лет и машину сопровождения на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. В результате погибли две девочки, обучавшихся в Сестрорецкой школе олимпийского резерва, 10 человек пострадали. Ранее Екимов сообщал ТАСС, что тренер группы не имел разрешения выводить ее на скоростную трассу для тренировок. В пресс-службе Минспорта РФ рассказали, что тренировка не была включена в единый календарный план соревнований.
В отношении водителя фуры было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Дело передали для расследования в следственное управление СК России по Ленинградской области. 8 сентября суд в Ленобласти избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.