Шакил О'Нил назвал самый тяжелый вид спорта

«ММА — самый тяжёлый вид спорта, потому что ты работаешь над каждой мышцей. Условно, в том же футболе иногда можно передохнуть. В ММА ты на протяжении трёх-пяти минут должен работать. Определённо, это самый тяжёлый вид спорта», — приводит слова О'Нила Sportskeeda.

Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.