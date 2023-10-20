Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что российские пловцы не будут выступать на Олимпиаде 2024 года по действующим условиям Международного олимпийского комитета (МОК), передает «Советский спорт».

© Газета.Ru

«Если на сегодняшний день ничего не изменится — не вижу возможности выступать нашим спортсменам на Играх. С существующими критериями и ограничениями это будет унижение для тех, кто соберется принимать участие», — сказал Сальников.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.