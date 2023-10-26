Украинская каратистка пожаловалась на несправедливое судейство

«Сегодня я честно выиграла все поединки и тот полуфинал против Ивет Горановой (14-11) был невероятным. Каждый балл, который был в этом поединке, был честным. Далее судья отдал мне победу, когда время истекло.



И здесь начинается трэш. Несправедливость, в которую я просто не могу поверить. Болгарская сторона подает протест в WKF, что был сбой часов в середине боя. То есть, они весь поединок молчали и в конце, когда проиграли, решили использовать ситуацию с часами.



Судьи возвращают нас на татами из середины поединка, где я проигрываю 5-4. Вы можете в такое поверить? Я — нет. Они не прибавили семь секунд в конце, они не увидели проблемы в работе человека, отвечающего за время, они просто растоптали меня своим несправедливым решением.



Когда они вернули бой, болгарская соперница бегала по углам и не хотела больше драться. Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира? Пусть все люди, которые к этому причастны, испытают мою боль. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира.



Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это просто несправедливость. А теперь мне кто-нибудь будет говорить: иди и соберись на свой бронзовый финал? И я просто ненавижу этот спорт», — заявила спортсменка.