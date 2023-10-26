Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали медали соревнований
Все российские спортсмены, участвовавшие в Играх БРИКС, завоевали там медали.
Об этом сообщило Министерство спорта РФ.
Игры БРИКС проходили с 18 по 21 октября в южноафриканском Дурбане в шести видах спорта: плавание, теннис, бадминтон, пляжный волейбол, настольный теннис и спорт для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины настольный теннис и теннис на колясках).
Россию представляли 34 спортсмена – каждому из них удалось стать призером соревнований. Суммарно сборная взяла 59 наград (35-12-12) и выиграла общий медальный зачет.
Полный список призеров представлен на Минспорта.
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