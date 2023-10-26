Против отца норвежских легкоатлетов Ингебригтсенов возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает NRK со ссылкой на правоохранителей.

В октябре бегуны Якоб, Хенрик и Филип Ингебригтсены рассказали об угрозах и случаях насилия со стороны своего отца – Гьерта, с которым два года назад прекратили сотрудничество как с тренером.

Полиция на данный момент расследует дело.