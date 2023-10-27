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Ефимова заявлена на шесть дистанций в отборе к ЧР по плаванию

Призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявлена на шесть дистанций на отборочные к чемпионату России соревнования.

Ефимова заявлена на шесть дистанций в отборе к ЧР по плаванию
© Соцсети

В заявке Ефимова числится среди участников на следующих дистанциях: трех дистанциях брассом, 50 м баттерфляем, 100 м комплексом, 50 м на спине.

Ефимова объявила о возвращении к соревновательной практике и желании выступить на ноябрьском чемпионате России в Санкт Петербурге. Для этого ей нужно выступить на соревнованиях округов и получить заявочный результат.

Как ранее сообщал «Матч ТВ», Ефимова выступит на соревнованиях в Астрахани (30 октября — 2 ноября).