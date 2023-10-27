European Aquatics пока не объявила новое место проведения ЧЕ‑2024 вместо Казани

— Текущая политическая ситуация в Европе привела к непредвиденной задержке объявления времени и места проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Обсуждения находятся на продвинутой стадии, и European Aquatics активно работает над завершением соглашения. Мы хотим сначала объявить даты, чтобы облегчить процесс планирования, а вскоре после этого мы объявим организатора турнира.



Мы просим понимания со стороны национальных федераций, спортсменов и других заинтересованных сторон и уверены, что сможем сделать объявление совсем скоро, — сообщает пресс служба European Aquatics.