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European Aquatics пока не объявила новое место проведения ЧЕ‑2024 вместо Казани

European Aquatics пока не может объявить о новом месте проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2024, который изначально должна была принимать Казань.

European Aquatics пока не объявила новое место проведения ЧЕ‑2024 вместо Казани
© Международный фестиваль университетского спорта 2023

Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), European Aquatics (ранее LEN — Прим. «Матч ТВ») отозвала право проведения этого турнира у Казани в связи с ситуацией на Украине.

— Текущая политическая ситуация в Европе привела к непредвиденной задержке объявления времени и места проведения чемпионата Европы по водным видам спорта 2024 года. Обсуждения находятся на продвинутой стадии, и European Aquatics активно работает над завершением соглашения. Мы хотим сначала объявить даты, чтобы облегчить процесс планирования, а вскоре после этого мы объявим организатора турнира.

Мы просим понимания со стороны национальных федераций, спортсменов и других заинтересованных сторон и уверены, что сможем сделать объявление совсем скоро, — сообщает пресс служба European Aquatics.