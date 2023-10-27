Российская чемпионка ОИ рассказала, как вылечилась от рака

"День моего последнего матча! Это была решающая игра [с ЦСКА] в плей офф за золото чемпионата России. Они выиграли и сделали мне, можно сказать, такой подарок. Это был длинный день, который я буду помнить всю жизнь! Тот день, мне кажется, был переломным, потому что столько счастья и эмоций позитивных я испытала, что, думаю, после того дня у меня просто не осталось никаких опухолей, рак просто развернулся и ушел!", - сказала Бобровникова.