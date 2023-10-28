Олимпийский чемпион из России высказался о санкциях МОК

«Мы спортсмены, мы делаем свою работу, тренируемся, мы находимся в подвешенном состоянии, и если ты руководитель МОК, то прими уже решение — допускать или нет», — заявил он.

«Вот, россиян и белорусов не допускают, и статьи появляются на эту тему. Посмотрите, сколько раз за эти два года появлялись статьи о нашем допуске или недопуске — практически каждые два-три месяца», — добавил он.

28 марта МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах. Однако окончательное решение об участии россиян в Играх2024 в Париже не принято.