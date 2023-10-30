Украинка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене

«Она мне написала, но знаете, такое было сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны». Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет», — заявила Магучих.