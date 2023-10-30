Сборная России по бодибилдингу установила рекорд на Кубке мира

"Разумеется, та общественная поддержка, которая была оказана сборной после решения IFBB разрешить ей государственную символику, в том числе флаг и гимн Российской Федерации, на данном Кубке мира, послужила для нас дополнительной мотивацией для достижения результатов. Наши ребята по-настоящему соскучились по тому непередаваемому ощущению, когда на сцене тебя чествуют не только как лучшего спортсмена на турнире, но и как гражданина России. Реакция зрителей в зале подтверждает тот факт, что для любого спортсмена, человека и истинного гражданина своей страны данная составляющая спортивного мероприятия является определяющей. Мы гордимся нашими ребятами, нашей страной и благодарим всех за поддержку", - заключил Вишневский.