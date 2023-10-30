Пловчиха Ефимова рассказала о возвращении в Россию из США

Юлия Ефимова рассказала о своем возвращении в Россию из США.

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Сегодня шестикратная чемпионка мира по плаванию выступила в отборочном турнире к чемпионату России. Она показала лучшее время на дистанции 50 метров брассом (30,90 секунды), а сами соревнования стали для нее первыми с осени 2021 года.

– Как адаптировалась к жизни в Москве после Калифорнии?

– Я вернулась летом. Понятно, что летом классно. Я так соскучилась – по народу, по гостеприимству. Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Ребята помогали, все в Питере показывали.

Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. Там-то они безвкусные.

– Жители южных регионов прямо сейчас: «В Москве тоже безвкусные помидоры»!