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Нидерландский велогонщик Хогланд обновил мировой рекорд в гите на 1000 метров

Велогонщик из Нидерландов Джеффри Хогланд обновил мировой рекорд в гите на 1000 метров.

Нидерландский велогонщик обновил мировой рекорд в гите на 1000 метров
© Матч ТВ

Во время гонки Кубка мира в Агуаскальентесе (Мексика) Хогланд преодолел дистанцию за 55,433 секунды.

Он почти на секунду превзошел прошлое достижение, которое в декабре 2013 года установил француз Франсуа Перви (56,303 секунды).

30 летний Хогланд — олимпийский чемпион 2020 года в командном спринте, 6 кратный чемпион мира, многократный чемпион Европы.