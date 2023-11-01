Нидерландский велогонщик обновил мировой рекорд в гите на 1000 метров

Велогонщик из Нидерландов Джеффри Хогланд обновил мировой рекорд в гите на 1000 метров.

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Во время гонки Кубка мира в Агуаскальентесе (Мексика) Хогланд преодолел дистанцию за 55,433 секунды.

Он почти на секунду превзошел прошлое достижение, которое в декабре 2013 года установил француз Франсуа Перви (56,303 секунды).