Бейсболисты «Техас Рейнджерс» впервые в истории выиграли Мировую серию MLB
Бейсбольный клуб «Техас Рейнджерс» впервые в истории стал победителем Мировой серии MLB.
В решающей встрече «Рейнджерс» победили «Аризону Даймондбэкс» со счетом 5:0 и обеспечили себе чемпионский титул, выиграв серию серии до четырех побед (4–1).
Самым ценным игроком финала был признан шортстоп победителей Кори Сигер, для которого эта награда стала второй в карьере.
На пути к чемпионству игроки «Рейнджерс» в раунде уайлд кард прошли «Тампу Бэй Рэйс» (2–0), в дивизионном раунде обыграли «Балтимор Ориолс» (3–0), а в финале Американской лиги нанесли поражение чемпионам прошлого года из «Хьюстон Астрос» (4–3).