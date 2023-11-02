Бейсболисты «Техас Рейнджерс» впервые в истории выиграли Мировую серию MLB

Бейсбольный клуб «Техас Рейнджерс» впервые в истории стал победителем Мировой серии MLB.

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В решающей встрече «Рейнджерс» победили «Аризону Даймондбэкс» со счетом 5:0 и обеспечили себе чемпионский титул, выиграв серию серии до четырех побед (4–1).

Самым ценным игроком финала был признан шортстоп победителей Кори Сигер, для которого эта награда стала второй в карьере.