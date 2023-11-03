Гимнаст Никита Нагорный: мысли о завершении карьеры уже появляются

«Я говорил о том, что мысли о завершении карьеры уже появляются, что к этому надо морально подготовиться, что это не надо затягивать, чтобы не занимать чьё-то место в сборной. Но и заранее этого не надо делать, не опускать руки в этот сложный для спортсменов период, когда лагерь поделился на две части: одни говорят, что ехать без флага — это предательство, другие говорят, что нормально ехать, смотря в какой форме», — цитирует Нагорного «РИА Новости Спорт».