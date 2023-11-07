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Южноафриканский политик призвал распустить сборную ЮАР по регби

Южноафриканский политик Джулиус Малема выступил с призывом распустить национальную сборную ЮАР по регби, а также сменить их название и цвета. По словам Малемы «Спрингбокс» представляют и демонстрируют превосходство белых.

Южноафриканский политик обвинил сборную ЮАР по регби в пропаганде апартеида
© globallookpress.com

«Я не поддерживаю Спрингбоксов. Я не поддерживаю эмблему и цвета апартеида, которые носит национальная сборная. Нам нужны цвета, которые символизируют демократию», — цитирует политика IOL.

Также Малема заявил, что не считает регби спортом белых людей.

«Наши люди в Восточной Капской провинции и повсюду в других местах играли в регби задолго до того, как в него начали играть эти люди», — добавил он.

Напомним, сборная ЮАР одержала победу на Кубке мира по регби-2023 во Франции, став первым в истории четырёхкратным обладателем трофея.

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