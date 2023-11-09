Украинские самбисты не будут бойкотировать чемпионат мира

Самбисты сборной Украины прибыли на чемпионат мира и в настоящее время проходят аккредитацию для участия в соревнованиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международную федерацию самбо (FIAS).

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«Украинские спортсмены прибыли на аккредитацию на чемпионат мира в Ереване (процедура проводится в одном из отелей города). Планируется участие в турнире 10 самбистов», — сказано в сообщении.

Чемпионат мира пройдет в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября. Всего заявки на участие подали 65 стран.

Сборная Украины по самбо бойкотировала чемпионат Европы в сентябре 2023 года, а также чемпионат мира в Киргизии.

В соответствии с решением исполкома FIAS спортсмены из России, Белоруссии, Франции и команды беженцев выступят в нейтральном статусе.

Соревнования пройдут в 21 весовой категории:

Женщины: 50 кг, 54 кг, 59 кг, 65 кг, 72 кг, 80 кг, +80 кг;

Мужчины: 58 кг, 64 кг, 71 кг, 79 кг, 88 кг, 98 кг, +98 кг;