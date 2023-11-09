Пловчиха Ефимова: хочу выйти замуж и ничего не делать

Юлия Ефимова: «Хочу выйти замуж и ничего не делать. Очень положительно отношусь к домохозяйкам»
Юлия Ефимова заявила, что хотела бы выйти замуж и ничего не делать.
Шестикратная чемпионка мира по плаванию вернулась к соревнованиям после двухлетнего перерыва в карьере.
– Папа такой смешной, сначала мне всю жизнь твердил: «Никаких мальчиков, даже не думай об этом! Спорт на первом месте!» А потом по щелчку пальца заговорил о ребенке. Конечно, хочется, но пока мне хватает этого чуда [собаки Джаспера].
– Есть ли то, к чему ты хочешь прийти: тренер, владелец плавательной академии?
– Выйти замуж и ничего не делать, ха-ха! Я очень положительно отношусь к домохозяйкам. Выяснилось, что я очень люблю сидеть дома, – сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию.
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Юлия Ефимова: «Хочу выйти замуж и ничего не делать. Очень положительно отношусь к домохозяйкам»