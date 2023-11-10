Российские и украинские самбисты не будут обмениваться рукопожатиями на ЧМ

Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира.

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Решение принято на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS).

Также отменены между белорусскими и украинскими спортсменами.

Чемпионат мира по самбо пройдет с 10 по 12 ноября в Ереване.