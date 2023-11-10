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Светлана Уварова принесла первую медаль сборной России на ЧМ по самбо

Российская спортсменка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 59 кг на чемпионате мира по самбо, проходящем в Армении. В поединке за бронзу россиянка победила Софию Бординских из Украины. Это первая медаль россиян на этом турнире.

Уварова принесла первую медаль сборной России на ЧМ по самбо
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Ранее стало известно, что на заседании исполнительного комитета Международной федерации самбо (FIAS) было принято решение не применять статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием спортсменов из России, Украины и Беларуси.

Чемпионат мира по самбо проходит в Ереване (Армения) с 10 по 12 ноября. На турнире разыграют 21 комплект наград как в спортивной, так и в боевой разновидности самбо.

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