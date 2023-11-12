Бах прокомментировал вероятность отмены Олимпиады в Париже

"У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, - было бы совершенно неправильным подходом, - сказал Бах. - У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли у мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта".