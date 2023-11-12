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Бах заявил, что Олимпиада в Париже не будет отменена из-за увеличения военных конфликтов

Международный олимпийский комитет (МОК) не рассматривает вариант с отменой Олимпийских игр 2024 года в Париже из-за роста числа военных конфликтов. Об этом заявил глава организации Томас Бах, комментарий которого приводит портал Inside the Games.

Бах прокомментировал вероятность отмены Олимпиады в Париже
© globallookpress.com

"У нас очень сильная геополитическая напряженность, но сказать, что мы пожертвуем Олимпийскими играми в Париже, - было бы совершенно неправильным подходом, - сказал Бах. - У нас было много войн между правительствами и странами, но спортсмены всегда принимали участие в Играх, это соответствует олимпийской миссии. Я не знаю, будет ли у мировая война, но Международный олимпийский комитет не может предать основную идею спорта".

"В настоящее время в мире насчитывается 28 войн. Наша миссия - гуманитарная миссия для спортсменов и спорта. Мы стараемся это учитывать, людям необходимо то, что их объединит", - подчеркнул он.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Вопрос об участии россиян и белорусов в соревнованиях по-прежнему не решен.

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