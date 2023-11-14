Лакерник объяснил, зачем подходил к судьям после проката Валиевой

Лакерник о том, зачем подходил к судьям после проката Валиевой: «Возник спорный вопрос: какие прыжки вылетают в лишней комбинации»
Александр Лакерник объяснил, зачем подходил к судьям на Гран-при в Казани.
Лакерник не входил в судейскую бригаду на произвольную программу у женщин, но во время выставления оценок Камиле Валиевой подошел к судьям.
«Возник спорный вопрос: какие прыжки «вылетают» во второй «лишней» комбинации Валиевой: 3Lz+3T+2A?
По логике, только 2А, так как именно он превращает каскад в комбинацию, однако в Руководстве для технических бригад написано, что «в произвольной программе может быть только одна комбинация прыжков. Если спортсмен исполняет в программе две комбинации, во второй из них будет засчитан только первый прыжок. Например, первая комбинация 3T+2A+SEQ, вторая комбинация 3S+1A*+2T*+REP или 3S+2T*+1A*+REP».
Такое решение и было принято технической бригадой. В этом сезоне стало больше пересчетов баллов из-за отсутствия обновлений в компьютерной системе? Видимо, так, но деталями вопроса я не владею», – сказал почетный президент Международного союза конькобежцев (ISU).
Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»
«Реал» не отказался от идеи подписать Мбаппе, но ждет первого шага от него. «Мадрид» не хочет повторения ситуации 2022-го (RMC Sport)
Романцев о встречах с Ельциным и Путиным: «Нормальные мужики. Наши президенты – самые обычные люди. Если бы со всех сторон на них не давили…»