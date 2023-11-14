Российская гандболистка признана лучшей на чемпионате Франции

Бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года, чемпионка мира среди юниорок (2018), правая полусредняя сборной России и клуба «Брест Бретань» (Франция) Валерия Маслова признана лучшим игроком женского чемпионата Франции по гандболу в октябре.

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По результатам голосования российская гандболистка набрала 42,2% голосов, опередив ставшую второй французскую спортсменку Кларисс Майро из «Безансона», у неё 35,3%.