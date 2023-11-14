ОКР назвал "дикостью" требования FIG по допуску российских гимнастов

«Там попросту речь идет о полной нейтрализации цветовой гаммы соревновательной экипировки и инвентаря. И без того максимально обезличенным гимнастам и гимнасткам (в том числе — художницам!!!) предлагается выступать в однотонном наряде. В художественной гимнастике, где дизайн купальников – это отдельное искусство и элемент постановки, который имеет огромное значение для целостности любого образа и выступления, соответственно, его визуального восприятия и оценки. Дикость, конечно.



Увы, коллеги из Лозанны надежно свернули с истинного пути и все чаще исполняют подобного рода фигуры низшего пилотажа. Ничего, кроме сочувствия и сожаления, это не вызывает", — говорится в заявлении в официальном телеграм-канале ОКР.