Британка отказалась играть в финале турнира по пулу против трансгендера

"Подтвердить снятие с финала было самым тяжелым поступком в моей жизни, - сказала 50-летняя Пинчес. - Я играю уже 30 лет и ни разу не сдала даже фрейма (партии бильярдного матча - прим. ТАСС), не говоря уже о матче. Это был всего лишь четвертый финал в моей жизни, но трофей или деньги ничего не значат для меня без справедливости. Именно это я сказала директору турнира после его окончания".