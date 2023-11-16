Британка отказалась играть в финале турнира по пулу против трансгендера
Британка Линн Пинчес отказалась принимать участие в финале турнира по английскому пулу Ladies Champions of Champions, потому что ее соперником был трансгендер Харриет Хейнс. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.
"Подтвердить снятие с финала было самым тяжелым поступком в моей жизни, - сказала 50-летняя Пинчес. - Я играю уже 30 лет и ни разу не сдала даже фрейма (партии бильярдного матча - прим. ТАСС), не говоря уже о матче. Это был всего лишь четвертый финал в моей жизни, но трофей или деньги ничего не значат для меня без справедливости. Именно это я сказала директору турнира после его окончания".
"Мы все так радовались, когда они приняли решение о создании отдельной лиги для женщин. Я бы никогда не снялась с матча, чтобы ранить чьи-то чувства. Просто никого не волнует, насколько это унизительно для нас, женщин", - добавила она.
Ранее Международная федерация пула-восьмерки и Ultimate Pool Group - организация, под эгидой которой проходят соревнования по английской версии пула - разрешили трансгендерам и небинарным персонам участвовать в женских соревнованиях.
Источник сообщает, что более 60 профессиональных игроков в пул объединились в борьбе против этого решения. Они утверждают, что наличие трансгендеров в женских лигах является дискриминацией: трансгендеры часто обладают большей силой верхней части тела, что позволяет им делать более мощный начальный разбой.