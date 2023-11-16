Елисеев предложил включить самбо в программу Игр дружбы

Самбо предложено включить в программу Игр дружбы, которые состоятся в следующем году в России. Об этом на форуме "Время побеждать" рассказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

© ТАСС

16 ноября отмечается Всероссийский день самбо, который в этом году приурочен к 85-летию вида спорта.

"Прошу Игоря Евгеньевича [Левитина, помощника президента РФ - прим. ТАСС) поддержать эту инициативу. Мы несем справедливость, мир и добро. Мы - самбо, мы - Россия", - сказал Елисеев.