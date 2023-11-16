Участнику ЧМ оторвало кисть руки из‑за взрыва светошумовой гранаты

Участнику чемпионата мира и Европы по вольной борьбе Османову оторвало кисть руки из‑за взрыва светошумовой гранаты
Замглавы администрации городского округа города Буйнакск, участник чемпионата мира по вольной борьбе Гамзат Османов лишился кисти в результате взрыва светошумовой гранаты, сообщает Telegram канал Mash Gor.
По данным источника, инцидент произошел, когда 30 летний чиновник находился у знакомого дома. Османо взял со стола в руки боеприпас и начал вертеть, после чего граната взорвалась, мужчине оторвало кисть левой руки. Пострадавший был госпитализирован в больницу Махачкалы.
Османов — бывший спортсмен, в составе сборной России он стал чемпионом Европы среди кадетов по вольной борьбе. Представляя Азербайджан, он занял пятое место на чемпионате мира 2014 и стал седьмым на чемпионате Европы 2014.