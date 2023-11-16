Участнику ЧМ оторвало кисть руки из‑за взрыва светошумовой гранаты

Замглавы администрации городского округа города Буйнакск, участник чемпионата мира по вольной борьбе Гамзат Османов лишился кисти в результате взрыва светошумовой гранаты, сообщает Telegram канал Mash Gor.

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По данным источника, инцидент произошел, когда 30 летний чиновник находился у знакомого дома. Османо взял со стола в руки боеприпас и начал вертеть, после чего граната взорвалась, мужчине оторвало кисть левой руки. Пострадавший был госпитализирован в больницу Махачкалы.