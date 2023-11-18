В России высмеяли отмену чемпионата мира по хоккею с мячом-2024

Член исполкома Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), бывший главный тренер национальной команды Сергей Мяус высмеял отмену чемпионата мира года 2024 года. Его слова приводит РИА Новости.

В России высмеяли отмену чемпионата мира по хоккею с мячом-2024
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Мяус назвал Международную федерацию бенди (FIB) сборищем импотентов.

«Это откат в пещерный век, это очень плохо. Без России в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами», — заявил тренер.

17 ноября FIB объявила о том, что мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года были отменены. Они рассказали, что клубы и национальные ассоциации, которые проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. Отмечалось, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.

В 2023 году мировое первенство прошло в Швеции. Сборную России, которая на тот момент была действующим чемпионом мира, на соревнования не допустили.

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