В России высмеяли отмену чемпионата мира по хоккею с мячом-2024

«Это откат в пещерный век, это очень плохо. Без России в любом виде спорта плохо. Это просто позор для FIB, теперь они могут признать себя банкротами», — заявил тренер.

17 ноября FIB объявила о том, что мужской и женский чемпионаты мира по хоккею с мячом 2024 года были отменены. Они рассказали, что клубы и национальные ассоциации, которые проявили интерес к организации турниров, впоследствии решили этого не делать. Отмечалось, что федерация сосредоточится на проведении мировых первенств 2025 года.