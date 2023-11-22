Украинская гимнастка объяснила свои слова о ненависти к Польше и ее жителям

«У меня был психологический срыв. С каждым конфликтом возникает стресс, который выходит из меня так агрессивно без моего разрешения. Это была эмоциональная ситуация, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказала, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала Никольченко.