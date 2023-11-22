Рекордсменка мира Чикунова рассказала, куда хотела уйти из плавания

Рекордсменка мира Чикунова рассказала, что хотела уйти из плавания в фехтование
Рекордсменка мира по плаванию Евгения Чикунова рассказала, что в какой то момент хотела бросить свой вид спорта и уйти в фехтование.
Чикунова обновила рекорд мира на дистанции 200 м брассом на апрельском чемпионате России. Спортсменка в финальном заплыве преодолела дистанцию за 2 минуты 17,55 секунды, превзойдя достижение представительницы ЮАР Татьяны Скунмакер (2.18,95), которое она установила в 2021 году на Олимпийских играх в Токио.
— В какой то момент я так и сказала папе, что не справляюсь и хочу уйти в фехтование. В арене, где я тренировалась, была такая секция. Он сказал, что там дети уже что то умеют, а я нет, так что стоит попробовать и продолжить с плаванием, — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Матч ТВ».
Сейчас 19 летняя спортсменка выступает на чемпионате России по плаванию на короткой воде.