Рекордсменка мира Чикунова рассказала, куда хотела уйти из плавания

— В какой то момент я так и сказала папе, что не справляюсь и хочу уйти в фехтование. В арене, где я тренировалась, была такая секция. Он сказал, что там дети уже что то умеют, а я нет, так что стоит попробовать и продолжить с плаванием, — передаёт слова Чикуновой корреспондент «Матч ТВ».