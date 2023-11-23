Победитель «Тур де Франс» объяснил пропуск допинг-теста

"Я оставил свой мобильный телефон на кухне, и тогда у нас не работал дверной звонок. Потом мне попытались позвонить, и тогда стало понятно, что провести тестирование невозможно, - сказал Вингегор. - Это не круто, конечно. Но через два дня допинг-офицеры пришли снова. Потом еще будут проверять, но, конечно, нехорошо, когда над тобой висит пропущенный тест".