Победитель «Тур де Франс» признался в употреблении допинга

Победитель «Тур де Франс» Ян Ульрих: «Я принимал допинг. Это началось в 1996 году»
Победитель «Тур де Франс»-1997 Ян Ульрих признался в употреблении допинга.
49-летний немецкий спортсмен заявил об этом на презентации документального фильма о себе.
«Да, я принимал допинг. Это началось у меня в 1996 году. Когда я этим занялся, уже были вещества, использование которых невозможно было проконтролировать», – сказал экс-велогонщик.
По его словам, речь шла о том, чтобы иметь равные возможности с другими гонщиками, которые также употребляли допинг.
«Я знаю, чего сумел добиться в обстоятельствах того времени. Лично я считаю, что заслуживаю титул победителя «Тур де Франс», – сказал Ульрих.
Ульрих трижды занимал на «Тур де Франс» второе место за американцем Лэнсом Армстронгом. Позже Армстронг из-за допинга был лишен всех титулов, при этом победы не перешли к Ульриху.
Немец также является победителем «Вуэльты» 1999 года, олимпийским чемпионом Сиднея-2000 в групповой гонке, трехкратным чемпионом мира. Этих наград он лишен не был.
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